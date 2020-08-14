Повреждение Второго донецкого водопровода: Какие города остались без воды

На Донетчине сегодня, 14 августа, новое повреждение обнаружено на магистральном водоводе Второго донецкого водопровода диаметром 1400 мм. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

Повреждение обнаружено сегодня в 06:00. Специалисты КП «Компания "Вода Донбасса"» проводят ремонт. В связи с проведением аварийно-восстановительных работ прекращена подача воды в Дружковку, Константиновку и поселок Щербиновка (г. Торецк). Сокращена подача воды в Славянск и Краматорск.

Напомним, 12 августа было обнаружено повреждение на магистральном водоводе Второго донецкого водопровода диаметром 1400 мм. 13 августа сотрудники КП «Компания "Вода Донбасса"» устранили порыв – закрыли трещину длиной 3,2 метра.