Новый антирекорд: В Украине за сутки COVID-19 заболели 1 732 человека

За минувшие сутки COVID-19 в Украине заболели 1 732 человека. Как передает корреспондент «Донецких новостей», такие данные сегодня, 14 августа, в ходе брифинга озвучил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«Украина с очередными антирекордами. С очередными двумя антирекордами. Первый – за сутки у нас заболели 1 732 человека. Из них 110 детей, а также 78 медработников. Мы снова поставили антирекорд по госпитализации – за минувшие сутки у нас были госпитализированы 330 человек. Вчера мы очень быстро перешли отметку в 300 человек, которые госпитализируются. Сегодня уже 330. У нас зафиксированы 19 летальных случаев. При этом выздоровел в нашей стране 581 пациент. В целом за все время пандемии в Украине заболели 87 872 человека. Из них 6 093 ребенка и 9 570 медработников. В целом выздоровели 46 797 пациентов. Летальных случаев – 2 011», – сказал Степанов.

Глава Минздрава также сообщил, что за минувшие сутки наибольшее количество зарегистрированных случаев зафиксированы в Харьковской (205), Львовской (184), Одесской (160) и Черновицкой (154) областях, а также в г. Киев (158).

По данным Минздрава, на утро сегодняшнего дня в Донецкой области зафиксированы 1049 случаев COVID-19, в Луганской – 171 случаев.