На Луганщине пиротехники за сутки нашли десятки артснарядов и мин

В четверг, 13 августа, на Луганщине пиротехники Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Луганской области обнаружили и изъяли несколько десятков артснарядов и минометных мин. Об этом сегодня, 14 августа, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Луганской области.

«За прошедшие сутки, 13 августа, пиротехническими расчетами ГУ ГСЧС Украины в Луганской области было обследовано 2,9 га территории области в Попаснянском и Новоайдарском районах, где обнаружены и изъяты 27 артиллерийских снарядов, 24 минометных мины, 9 гранат, 1 инженерный боеприпас и 4 подрывника», – говорится в сообщении.

Также, в рамках реализации совместного проекта ГСЧС и Датского совета по делам беженцев – Датской группы по разминированию, по очистке (разминированию) загрязненной взрывоопасными предметами территории Луганщины, обследованы 0,1611 га в Попаснянском районе, где выявлены и переданы под охрану Нацгвардии 5 артиллерийских снарядов и 1 граната.