Сводка из зоны ООС за 13 августа: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) в районе Операции Объединенных сил не зафиксирован ни один обстрел. Об этом сегодня, 14 августа, сообщает пресс-центр штаба ООС.

13 августа на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелы со стороны противника не зафиксированы.

Вместе с тем, за минувшие сутки украинскими воинами задокументировано одно нарушение противником договоренностей, достигнутых 22 июля в рамках Трехсторонней контактной группы. В частности, вблизи временно неподконтрольного украинским властям Золотого-5 НВФ осуществляли инженерное оборудование позиций в сторону украинских подразделений.

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет. В то же время, 13 августа в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» подорвались на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих из состава Объединенных сил. Один из них, к сожалению, погиб, другой – получил ранения. Раненый воин оперативно доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая врачебная помощь.

С начала текущих суток, 14 августа, введенный режим тишины сохраняется в полной мере.

В «ДНР» заявляют, что «украинские силовики за минувшие сутки единожды нарушили режим прекращения огня, обстреляв из стрелкового оружия окрестности села Саханка. Накануне подразделения ВСУ применили беспилотный летательный аппарат в районе села Коминтерново (после переименования – Пикузы, – ред.) в нарушение дополнительных мер контроля перемирия на Донбассе».

В «ЛНР» свою версию ситуации на линии соприкосновения на момент подготовки материала не обнародовали.