В «ДНР» выявили еще 42 случая заболевания COVID-19

В «ДНР» за минувшие сутки выявили 42 случая заболевания COVID-19. Об этом сегодня, 14 августа, сообщает пресс-центр «минздрава ДНР».

«Согласно исследованиям, проведенным 13 августа, выявлены 42 случая заболевания COVID-19. 9 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией обнаружены у прибывших из Украины. Другие случаи коронавирусной инфекции обнаружены у лиц, контактных с заболевшими ранее, из них 11 медицинских работников. В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь», – уверяют в «минздраве».

Всего по состоянию на 10:00 14 августа зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 2 057:

на лечении – 964 пациента,

выписаны – 978 человек,

летальных случаев – 115.

«По состоянию на 14 августа коронавирусная инфекция была выявлена у 106 человек, прибывших из Украины, начиная с 25 июня 2020 года. Все инфицированные пациенты переведены в специализированные учреждения здравоохранения республики и получают бесплатное лечение», – утверждают в «республике».

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 14 августа в Украине COVID-19 заболели 87 872 человека (46 797 пациентов – выздоровели, 2 011 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 1 049 случаев (выздоровели – 865 пациентов, летальных случаев – 14), Луганской области – 177 случаев (выздоровел – 121 пациент, летальных случаев – 1).

В «ЛНР» – 628 заразившихся (выздоровели – 597 человек, летальных случаев – 15).