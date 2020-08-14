На Донетчине с начала года разоблачили более 200 участников НВФ

С начала года полиция Донетчины разоблачила 202 участника незаконных вооруженных формирований (НВФ). Задержаны 182 участника НВФ, еще 20-ти сообщено о подозрении и они объявлены в розыск. Об этом сегодня, 14 августа, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

«В этом году более 200 злоумышленникам объявлено о подозрении за участие в незаконных вооруженных формированиях и пособничестве (ст. ст. 260, 256 Уголовного кодекса Украины). Кроме того, оперативники задерживают боевиков, которые скрываются от закона и находятся в розыске», – отмечается в сообщении.

Так, в Дружковке в апреле был задержан участник НВФ, который 5 лет скрывался в РФ. Мужчина решил вернуться в Украину, где его ждала полиция. В настоящее время правоохранители уже задокументировали его причастность к НВФ и собрали доказательную базу.

С началу этого года полиция Донетчины объявила в розыск 20 участников НВФ.

«Активно выявляют участников НЗФ в Мариуполе, где с начала года установлено более двух десятков пособников. На днях сотрудники Центрального отдела полиции разоблачили 39-летнего местного жителя, который в 2014 году охранял баррикады вокруг захваченных госучреждений. По словам мужчины, меньше чем за месяц он понял, что террористы пытаются разрушить его родной город, изменил точку зрения и покинул ряды боевиков», – рассказали в полиции.

Наказание, предусмотренное за участие в незаконных вооруженных формированиях – от 3 до 8 лет лишения свободы. Однако государство дает гражданам шанс на освобождение от ответственности.

«Согласно ч.6 ст. 260 Уголовного кодекса Украины, лицо, находившееся в составе вооруженных формирований, добровольно вышедшее из них и сообщившее об этом органам государственной власти, освобождается от уголовной ответственности. Этой возможностью воспользовался житель Покровского района. Бывший участник НВФ выполнял функции водителя, после бежал в Крым, далее судьба забросила его в Татарстан. Устав от скитаний, мужчина вернулся домой, сдался полицейским и теперь имеет возможность начать новую жизнь», – говорится в сообщении пресс-службы.