На Старобешевской трассе сколько хватает глаз – машины: НВФ не пропускают авто из Донецка (Видео)

В «ДНР» на Старобешевской трассе, на выезде из Донецка – огромная очередь машин в обоих направлениях. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Люди отмечают, что незаконные вооруженные формирования (НВФ) проводят какие-то проверки.

«Старобешевская трасса стоит в обоих направлениях. Какая-то отработка на повороте с трассы на Хорошово. Сколько хватает глаз – машины в ряд. Не знаю, что случилось – и пропускают ли вообще. Меня пропустили в город, когда изложила обстоятельства. Но начинаю подозревать, что как исключение. Из встречных только пожарных встретила, в направлении Донецка тоже никто не ехал больше», – рассказала в Facebook Евгения.

«Много военных, записывают номера машин, количество людей на въезд и выезд», – пишут люди в местном паблике в Телеграме.

Также опубликовано видео, где видны размеры очереди на трассе: