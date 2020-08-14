Украинцев-правозащитников выпустили из СИЗО в Минске

Представителей правозащитной организации «Восток SOS» украинцев Константина Реуцкого и Евгения Васильева выпустили из СИЗО в Минске (Беларусь). Также была отпущена украинка Оксана Алешина. Об этом сообщает hromadske.

Украинских граждан Константин Реуцкий, Евгения Васильева и Оксану Алешину освободили из СИЗО в Беларуси. Реуцкий и Васильев уже находятся на территории посольства Украины – это подтверждают белорусские правозащитники, а об Алешиной информацию подтвердили в консульстве Украины в Минске.

Пока неизвестно, когда и как они вернутся в Украину.

Издание сообщает, что позже президент Украины Владимир Зеленский также подтвердил, что Васильев, Реуцкий и Алешина сейчас в безопасности. Ведутся переговоры для освобождения еще одного украинца – Романа Шишко, который находится в изоляторе Бреста.

Константин Реуцкий также появился на видео издания Tut.by, где Реуцкий комментирует свое задержание. По его словам, ночью его заставили подписать протокол, написанный правоохранителями. «Никому не дали протоколы прочитать, подписать заставляли. Тех, кто не хотел подписывать, били», – сообщил украинец.

На вопрос, запомнил он прокуроров и судей, ответил, что нет.

Напомним, 12 августа белорусские силовики задержали в Минске двух граждан Украины, волонтеров благотворительной организации «Восток SOS» Константина Реуцкого и Евгения Васильева.

Также сообщалось, что задержанным в Беларуси украинским правозащитникам предъявили обвинения.