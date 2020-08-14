Медики и соцработники прифронтовой Луганщины получили электровелосипеды (Фото)

На Луганщине команда Гуманитарной миссии «Пролиска» передала 6 электровелосипедов, приобретенных при поддержке Украинского гуманитарного фонда (UHF), медикам, соцработникам и почтальону прифронтовых населенных пунктов. Об этом говорится на странице Миссии в Facebook.

2 транспортных средства переданы медработникам фельдшерско-акушерских пунктов сел Возрождение и Семигорье. Один электровелосипед вручен почтальону села Воздвиженка. Еще 3 транспортных средства переданы в населенные пункты Выскрива, Новозвановка и Попасная (остановочный пункт Калиново-Попасная) местным соцработникам, которые занимаются подвозом воды, продуктов, медикаментов и средств гигиены маломобильным и немобильным людям.

Данный проект стартовал в мае этого года. Его главная цель – повышение мобильности медицинских и социальных работников, почтальонов, волонтеров, которые во время карантина в условиях конфликта продолжают оказывать услуги пожилым людям и лицам с ограниченной мобильностью, проживающим в прифронтовых громадах. Всего гуманитарная миссия «Пролиска» планирует передать 123 электровелосипеда, закупленные при поддержке Агентства ООН по делам беженцев и Украинского гуманитарного фонда (UHF).