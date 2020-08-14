На Донетчине Volkswagen Touareg снес кирпичную стену магазина (Фото)

В Лимане (Донецкая обл.) 13 августа произошло ДТП. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

На северной стороне города легковой автомобиль Volkswagen Touareg ночью слетел с дороги и влетел в магазин. Здание сильно повреждено, одна кирпичная стена полностью разрушена.

Движение автомобиля замедлил столб, который машина сбила на газоне. Водителя спасло то, что в стене было окно, а также сработавшая подушка безопасности. По словам очевидцев, водитель госпитализирован в травматологическое отделение с переломами.

Как сообщает Славянский отдел полиции Донецкой области, авария в Лимане на перекрестке улиц Пушкина и Независимости произошла ночью, около 3:00: легковушка въехала в здание магазина. Водителя с телесными повреждениями в больницу доставила бригада «скорой помощи». Других пострадавших нет.

Информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».