На Луганщине 25 человек с коронавирусом лежат в больницах (Карта)

За последние сутки в Луганской области подтверждены 5 случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом сегодня, 14 августа, сообщает Луганский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

Новые подтвержденные случаи зарегистрированы:

в Северодонецке – 4 человека (3-е находились в контакте с ранее заболевшими, 1 проходил тестирование с профилактической целью);

Новоайдарском районе – 1 человек (больной пневмонией).

Эпидемиологические расследования проводятся по всем подтвержденным случаям.

Таким образом, по состоянию на 14 августа в Луганской области подтверждены 177 случаев коронавирусной болезни, из них:

выздоровел – 121 человек;

продолжают лечение – 55 пациентов (25 – в больницах, 30 – лечатся амбулаторно);

умер – 1 человек.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 14 августа в Украине COVID-19 заболели 87 872 человека (46 797 пациентов – выздоровели, 2 011 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 1 049 случаев (выздоровели – 865 пациентов, летальных случаев – 14).

В «ДНР» – 2 057 заразившихся (выздоровели – 978 человек, летальных случаев – 115). В «ЛНР» – 628 заразившихся (выздоровели – 597 человек, летальных случаев – 15).