15 лет Фонду Рината Ахметова: Линия спасения

0 800 509 001 – цифры, которые изменили судьбы тысяч людей. Это номер горячей линии Фонда Рината Ахметова, которая 14 августа отмечает свой день рождения. Уже шесть лет люди, доведенные до отчаяния из-за бед, которые обрушились на их семьи, звонят сюда и часто слышат долгожданное «Поможем». Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Потребность в многоканальном телефоне у Фонда Рината Ахметова появилась с началом вооруженного конфликта на Донбассе. Когда нужно было экстренно спасать людей и вывозить их из-под обстрелов в безопасные места. Никто не хотел или не мог взять эту работу на себя. Никто, кроме Фонда Рината Ахметова. Еще в мае он начал эвакуировать людей из зоны конфликта. Первыми спасли ребят из детского дома в Славянске. Потом были другие интернаты, многодетные семьи, старики… Люди берегли номера сотрудников Фонда, как тайное знание, отправляя родным и близким, кто все еще оставался там, под шквальным огнем. По этим телефонам звонили не переставая. Стало ясно: масштаб беды настолько огромен, что без горячей линии не справиться.

«С первых минут работы линия была даже не горячей, а пылающей от боли. Телефонные звонки поступали от жителей Славянска, Краматорска, Николаевки, Горловки и других городов и поселков Донбасса. Операторы координировали маршруты, помогали с билетами, находили вариант бесплатного размещения, просто говорили с отчаявшимися людьми. При необходимости диспетчеры связывались с МЧС, "скорой"», – вспоминает многолетний координатор Гуманитарного Штаба Рината Ахметова Римма Филь.

Горячая линия работала круглосуточно, принимая до 10 тыс. звонков в сутки.

«Мы плакали оттого, что не могли сразу же эвакуировать всех, кто обратился за помощью. Поэтому в первую очередь спасали людей, которые не могут о себе позаботиться сами. Бывало, Фонд вывозил больше тысячи человек за день. А звонков поступало свыше 10 тыс. в сутки. Если есть ад на земле, то это был он», – вспоминает Римма Филь.

За страшное лето 2014 года Фонд эвакуировал около 40 тыс. мирных жителей. Из них почти 15 тыс. – это дети, порядка 7 тыс. человек были расселены на 29 базах отдыха. Здесь они, наконец, могли не переживать за жизнь своих детей и родителей, братьев и друзей. Их билетом из пекла стали заветные цифры: 0 800 509 001.

«Я позвонила на горячую линию прямо во время бомбежки! Там сразу откликнулись, предложили поехать в Святогорск, где уже готовы были принять людей», – вспоминает Инна Исмаилова, жительница Славянска.

Когда активная фаза проекта «Эвакуация и расселение» закончилась, звонки на горячую линию не прекратились. Появилась еще одна масштабная проблема – голод. Она нарастала, как снежный ком. Все больше мирных жителей Донбасса нуждались в продуктах питания. Эти крики о помощи были услышаны. Фонд Рината Ахметова за шесть лет вооруженного конфликта спас жизни более миллиона человек, доставив самым нуждающимся жителям «серой зоны» 134,4 тыс. тонн продуктов. Это порядка 12,5 млн наборов выживания.

Специалисты горячей линии Фонда Рината Ахметова внесли важный вклад в создание гуманитарной карты потребностей Донбасса. В этом уникальном документе дана объективная оценка, в каких населенных пунктах Донецкой и Луганской областей самая напряженная ситуация с продуктами и медикаментами, водой и доступом к медицинской помощи. Наработками Фонда активно пользовались международные гуманитарные организации, такие как ООН и Красный Крест.

Сегодня горячая линия продолжает работу и помогает Фонду оперативно оценивать потребности людей, нуждающихся в помощи, установить обратную связь по программам и проектам.

«Люди продолжают звонить по самым разным вопросам. Много звонков по проекту "Ринат Ахметов – Детям. Сиротству – нет!". Интересуются, как усыновить ребенка, какие документы для этого необходимы, узнают адреса служб по усыновлению. Часто дозваниваются родители малышей с проблемами слуха и пороками сердца. Им даем информацию о проектах Фонда "Ринат Ахметов – Детям. Теперь я слышу!" и "Ринат Ахметов – Детям. Здоровое сердце". В последний месяц часто консультируем людей по проекту "Ринат Ахметов – Детям. Мирное лето". Есть и другие звонки – от людей, которые уже получили помощь Фонда. Благодарят, рассказывают, как изменилась их жизнь благодаря поддержке Рината Ахметова. Это самая высокая оценка нашей работы!», – сказала Юлия Бейрыш, руководитель горячей линии Фонда Рината Ахметова.

За шесть лет работы консультацию специалистов горячей линии Фонда Рината Ахметова получили более миллиона человек.