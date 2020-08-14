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Пожары наносят ущерб экосистеме Донбасса: Поджигателям грозит уголовная ответственность

14.08.20 13:59
Александр Айсюк / Фото: пресс-служба Донецкой облгосадминистрации
Александр Айсюк / Фото: пресс-служба Донецкой облгосадминистрации

Наблюдается значительное увеличение количества пожаров в лесах, степях, сельскохозяйственных угодьях в Донецкой и Луганской областях. Об этом сегодня, 14 августа, сообщил начальник отделения Государственной службы чрезвычайных ситуаций штаба Объединенных сил Александр Айсюк, передает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

Александр Айсюк констатировал, что пожары наносят большой вред экосистеме региона.

«Уже возникло 1100 пожаров в экосистемах. Это пожары в лесных массивах, на сельскохозяйственных угодьях, на открытых участках местности. К тушению пожаров был привлечен 2231 человек, а также 427 единиц техники», – сообщил он.

Айсюк добавил, что основные причины пожаров в экосистемах – это поджоги и нарушение правил пожарной безопасности, и напомнил, что несоблюдение норм пожарной безопасности влечет за собой административную и уголовную ответственность.

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