После иска прокуратуры: На Донетчине выпускникам центра реабилитации и школы-интерната выплатили 268 тыс. грн

На Донетчине при вмешательстве прокуратуры выпускникам центра социальной реабилитации и школы-интерната выплачены 268 тыс. грн государственной помощи. Об этом сегодня, 14 августа, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«По искам прокуратуры области, удовлетворенным в полном объеме Донецким окружным административным судом в конце прошлого года, 9 выпускникам санаторно-оздоровительного центра социальной реабилитации "Изумрудный город" и 13 выпускникам Николаевской специальной общеобразовательной школы-интерната № 7 выплачено единовременное пособие на общую сумму 268 тыс. грн», – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что основанием для обращения в суд в интересах государства стало игнорирование этими учреждениями как опекунами детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, требований законодательства по охране детства.

«Реальное исполнение решений суда подтверждено соответствующими бухгалтерскими документами», – добавили в прокуратуре.