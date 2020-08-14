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НВФ на подконтрольную территорию пропускают медленно: В Госпогранслужбе рассказали о ситуации на КПВВ «Новотроицкое»

14.08.20 12:58
КПВВ «Новотроицкое» / Фото Донецкого погранотрядо
КПВВ «Новотроицкое» / Фото Донецкого погранотрядо

КПВВ «Новотроицкое» продолжает работать в штатном режиме – ежедневно с 7:00 до 20:00. По состоянию на 12:00 сегодняшнего дня, 14 августа, через пункт пропуска на неподконтрольную украинским властям территорию направился 131 человек и 2 транспортных средства, а на подконтрольную – 17 человек и 4 транспортных средства. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«Пропуск граждан с временно оккупированной территории Украины представителями российско-оккупационных войск осуществляется пока медленно. Также заметим, что пропуск представителями российско-оккупационных войск осуществляется не каждый день. Пограничники и правозащитники продолжают информировать граждан о возможных рисках непропуска представителями НВФ, ведь главной для пограничников является безопасность гражданских лиц», – отметили в пограничном ведомстве.

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