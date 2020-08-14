В Донецке сотрудники «МГБ» похитили военного пенсионера, через два дня его труп нашли на улице

В неподконтрольном украинским властям Донецке незаконные вооруженные формирования похитили пенсионера, отставного полковника, служившего в СССР, Александра Мужецкого. Через два дня его труп был обнаружен на улице города. Об этом в своем Facebook сообщил местный «политолог», сторонник «ДНР» Роман Манекин.

По его словам, 11 августа в квартире по ул. Полоцкой, 40 сотрудниками «МГБ ДНР» были задержаны Александр Мужецкий 1961 года рождения (59 лет) и его жена Лариса Мужецкая 1964 года рождения (56 лет).

«Захват проводился, как у нас водится, с помпой, криками, взвизгами. Так что все соседи (а это – центр Донецка, Буденовский район), разумеется, – в курсе. Одна из комнат в квартире опечатана. На бумажке – подпись оперативника МГБ ДНР», – написал Манекин.

«13 августа труп Александра Мужецкого найден у Калининского РОВД. По свидетельству очевидцев, труп был выброшен из автомобиля "Шкода". В настоящее время труп находится в помещении судебно-медицинской экспертизы. Диагноз: оторвался тромб, закупорил сосуды», – добавил он.

Манекин рассказал, что Мужецкий – «полковник в отставке, любил выпить». «В подпитии ругал ДНР», – сообщил «политолог» и добавил, что с одним из случайных собутыльников у военного пенсионера недавно был конфликт «по политическим разногласиям».

Сегодня, 14 августа, Манекин рассказал о том, что Лариса Мужецкая была выпущена на свободу вчера вечером. «Ее морально-психологическое состояние, мягко говоря, подавленное.

Одновременно, как сообщили соседи, МГБ попыталось арестовать (во всяком случае, захватили) соседа Мужецких, который в момент захвата супружеской пары (понятно, что как всегда, МГБ-шники действовали в униформе без знаков различия, как нормальные вооруженные бандиты) звонил в местный райотдел милиции, пытался сообщить о случившимся», – написал «политолог».

«Совершенно понятно, что, кроме доноса стукача, никаких объективных данных у МГБ на Александра Мужецкого не было. Иначе супругу его из застенок не выпустили бы. Действовали, как обычно: "идея" состояла в том, чтобы захватить, подвергнуть пыткам (в том числе, и угрозой применения пыток к супруге), заставить оговорить себя и... "срубить по легкому" звездочку. А когда человек умер и затея не удалась, вначале сделали попытку избавиться от трупа, а затем – скрыть следы преступления (поэтому арестовали соседа)», – уверен Манекин.