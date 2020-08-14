На Донетчине во время ночного караула один военный подстрелил другого

В Донецкой области неподалеку дамбы Карловского водохранилища (находится примерно в 40 км от Донецка, на подконтрольной украинской власти территории) произошел инцидент с участием двух военнослужащих. В результате одного из военных госпитализировали с огнестрельным ранением. Об этом сегодня, 14 августа, сообщает «УНН» со ссылкой на правоохранителей.

Как сообщается, инцидент произошел ночью. Военнослужащий 1998 года рождения нес караул по охране водохранилища. Он был вооружен АКСУ-74 калибра 5,45 мм. Во время дежурства на посту военный увидел неустановленное лицо, не выполнившее приказ «Стой!» и пытавшееся скрыться.

Военный совершил очередь выстрелов в направлении, где должно было находиться неустановленное лицо. Позже выяснилось, что неизвестный – другой военнослужащий той же части (1992 года рождения). В результате стрельбы он получил сквозное ранение грудной клетки, с которым был госпитализирован.

На данный момент причины его действий, которые привели к получению ранения, неизвестны. Правоохранители проводят расследование.