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Политолог прокомментировал возможность переноса переговоров по Донбассу из Минска

14.08.20 13:39
«Президент-отель» в Минске / Фото пресс-службы МИД Беларуси
«Президент-отель» в Минске / Фото пресс-службы МИД Беларуси

Политолог-международник Андрей Бузаров рассказал, нужно ли переносить из-за протестов в Минске площадку для переговоров Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу. Ситуацию эксперт прокомментировал в эфире телеканала «Украина 24».

«Я поддерживаю позицию действующего президента Зеленского, потому что белорусская сторона не намекает прямо или косвенно украинцам, что нужно переносить площадку. У Лукашенко сейчас достаточно возможностей обеспечивать переговорный процесс на том уровне, который нужен теперь и Украине, и России, и другим участникам переговорного процесса», – сказал Бузаров.

По словам эксперта, если бы была опасность срыва переговоров, белорусская сторона сообщила бы об этом.

«Я думаю, если бы Лукашенко чувствовал некую тенденцию к дестабилизации, к срыву этих переговоров, он бы через свои средства дипломатии намекнул бы Украине, что нужно задуматься о переносе. Я этого пока не вижу. Пока Зеленский прав в том, что торопиться не стоит, так как резкой тенденции к смене политической системы в Беларуси пока нет», – сказал эксперт.

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