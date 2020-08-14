Шахта им. М.С. Сургая задолжала поставщику за электроэнергию более 19 млн грн

Долг за электроэнергию предприятия в июне-июле достиг 19,4 млн грн. Кроме того, не поступают платежи за электроэнергию, потребленную в августе, в сумме 13,2 млн грн. Гарантий уплаты руководство не предоставляет, поэтому шахта может быть полностью отключена от электроснабжения уже 18 августа. Об этом сообщает пресс-служба поставщика электроэнергии YASNO.

Шахта им. М.С. Сургая – государственное угледобывающее предприятие, расположенное в Угледаре Донецкой области. Поставщик электроэнергии YASNO учитывает социальную значимость предприятия, поэтому в очередной раз призывает должника произвести расчет и не допустить отключения. На это у клиента есть время до 18 августа.

В противном случае YASNO будет вынужден полностью прекратить электроснабжение шахты. Об этом поставщик уведомил потребителя. Соответствующую заявку YASNO передал оператору системы распределения. Угледарский городской совет также уведомлен о возможном отключении.

Прекращение распределения электрической энергии планируется осуществить в порядке, определенном законодательством Украины.

Поставщик YASNO надеется, что руководство шахты им. М.С. Сургая сможет разрешить ситуацию с оплатой и отключения промышленного объекта не произойдет.

Напомним, на время карантина Кабинетом Министров Украины было запрещено осуществлять ограничения ниже технологического минимума потребления электрической энергии угледобывающих предприятий. Постановление Кабинета Министров №641 отменило этот запрет с 1 августа. Поставщик YASNO в своей работе строго придерживается действующего законодательства.