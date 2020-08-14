Насыпали прямо посреди поля: На Донетчине отремонтировали дорогу к трем прифронтовым поселкам

В Донецкой области завершен ремонт участка дороги, которая соединяет прифронтовые населенные пункты Гладосово, Травневое и Семигорье, а также соединяет эти поселки с внешним миром. Прокладывать дорогу пришлось прямо через поля, в обход мест обстрелов. Об этом сегодня, 14 августа, сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

В июле жители Бахмутского района поднимали вопрос ремонта этой дороги во время встречи с председателем Донецкой облгосадминистрации Павлом Кириленко.

«Эту дорогу насыпали прямо посреди поля – с учетом боевой обстановки и в обход мест, которые простреливаются российскими террористическими формированиями. Частично дорогу отсыпали шлаком. Но осталось чуть более 60 метров, на которые не хватало материала. Решить вопрос силами бюджета было невозможно, так как дорога не находится ни на одном балансе», – рассказали в Донецкой ОГА.

По поручению главы Донецкой облгосадминистрации этот вопрос был проработан, нашли предприятие, которое помогло с предоставлением необходимого шлака для завершения работ.

Как сообщили в Донецкой ОГА, сейчас работы завершены, почти все участки дороги, которая начинается от Семигорья до Травневого, находятся в удовлетворительном состоянии. Осталось подсыпать небольшой участок мелкой фракцией для удобства автомобильного транспорта.