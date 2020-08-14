НВФ обстреляли украинских военных под Авдеевкой

Незаконные вооруженные формирования нарушили режим тишины на Донбассе, обстреляв украинские позиции под Авдеевкой. Об этом сегодня, 14 августа, в ходе брифинга сообщил представитель пресс-центра Министерства обороны Украины капитан Михаил Шаравара.

«С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, зафиксирован один обстрел украинских позиций со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Около 10 часов противник совершил несколько очередей из стрелкового оружия в районе Авдеевки. Учитывая провокационный характер обстрела, украинские военные огонь не открывали. Боевых потерь нет», – говорится в сообщении.