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НВФ обстреляли украинских военных под Авдеевкой

14.08.20 14:16
Фото: Facebook Павла Жебривского
Фото: Facebook Павла Жебривского

Незаконные вооруженные формирования нарушили режим тишины на Донбассе, обстреляв украинские позиции под Авдеевкой. Об этом сегодня, 14 августа, в ходе брифинга сообщил представитель пресс-центра Министерства обороны Украины капитан Михаил Шаравара.

«С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, зафиксирован один обстрел украинских позиций со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Около 10 часов противник совершил несколько очередей из стрелкового оружия в районе Авдеевки. Учитывая провокационный характер обстрела, украинские военные огонь не открывали. Боевых потерь нет», – говорится в сообщении.

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