Вопросы деоккупации Крыма и Донбасса категорически не стоит объединять, – Кулеба

Вопросы Донбасса и Крыма объединять в одну плоскость не стоит, поскольку продвигаться по этим направлениям можно только в отдельности. Такое мнение высказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает «Украинское радио».

«Категорически не стоит объединять, даже вопрос не нужно обсуждать. Если мы хотим усложнить вопросы и деоккупации Крыма, и деоккупации Донбасса, то тогда это надо объединять. А, если мы хотим двигаться по обоим направлениям, тогда мы должны по каждому треку двигаться отдельно», – сказал Кулеба.

Он высказал сожаление по поводу того, что в 2014 году по вопросу Крыма не был создан формат, подобный нормандскому.

«И нам сейчас приходится наверстывать. Это гораздо сложнее делать, я вам честно скажу. Но, мы как раз работаем над созданием этого формата. И вот мы с вами разговариваем, а у меня на столе лежит письмо МИД на президента Украины, в котором мы предлагаем президенту рассмотреть как раз формат международной платформы по Крыму, который мы разработали в Министерстве иностранных дел», – отметил Дмитрий Кулеба.

По его словам, что касается самой стратегии деоккупации, то это еще более комплексный вопрос, потому что МИД отвечает за международный блок, но деоккупация – это очень сложный процесс, который непосредственно связан и с внутренней политикой.

«И здесь мы взаимодействуем с моим коллегой вице-премьером – министром по реинтеграции Алексеем Резниковым, и с представительством президента в Автономной Республике Крым, и с другими министерствами для того, чтобы свести все идеи, все модели в единое целое. И я считаю, что этот вопрос достоин решения СНБО. Поэтому мы планируем передать этот "единый пакет" в СНБО для окончательного согласования и рассмотрения», – резюмировал глава МИД.