Криворожские медики получили еще два современных аппарата ИВЛ от Фонда Рината Ахметова

13 августа Фонд Рината Ахметова совместно с компанией Метинвест передали врачам Криворожской инфекционной больницы №1 два современных аппарата искусственной вентиляции легких производства Франции. Вручение состоялось в рамках проекта «Борьба с COVID-19 в Украине», который стал частью большой программы «Ринат Ахметов – Спасение жизней». Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

«Ринат Ахметов выделил на помощь государственным больницам 300 млн грн. На эти средства были закуплены экспресс-тесты для определения коронавируса, средства индивидуальной защиты для медиков, анализаторы ПЦР. Но главная медицинская потребность – аппараты искусственной вентиляции легких, которые помогают спасать жизни больных с тяжелыми осложнениями от инфекции. Фонд Рината Ахметова закупил 204 аппарата ИВЛ, первые из которых врачи получили еще в марте. Всего в государственные больницы Фондом уже переданы 106 аппаратов ИВЛ. Днепропетровская область получила 21 единицу этого высококлассного оборудования», – сказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова.

Представитель компании Метинвест в Днепропетровской области, член областного штаба противодействия коронавирусу Дмитрий Мурашко напомнил, что Ринат Ахметов первым пришел на помощь стране: «Он объединил ресурсы всех своих бизнесов. Фонд Рината Ахметова разработал большую программу по борьбе с коронавирусом – и теперь мы пожинаем ее плоды. Мы неоднократно встречались здесь, в Кривом Роге, и сегодня у нас очередное важное событие – в город прибыли еще два аппарата экспертного уровня».

Генеральный директор ЦГОКа компании Метинвест Дмитрий Шевчик рассказал, что оборудование, которое передается, было крайне сложно приобрести из-за высокой конкуренции на мировом рынке, но Фонд с этой сложной задачей справился.

«Сегодня компания Метинвест и Фонд Рината Ахметова передает нашим медикам два аппарата высокого уровня. Ранее было передано в Кривой Рог и распределено между больницами семь подобных аппаратов. Это высокоточное современное оборудование, которое не требует сложной настройки, оно практически сразу готово к работе. Мы будем продолжать совместную работу с медиками и городом – справиться с новыми вызовами можно только в продуктивном сотрудничестве. Его результат – это здоровье людей, что самое важное для нас», – сказал Дмитрий Шевчик.

Городской голова Кривого Рога Юрий Вилкул поблагодарил Фонд Рината Ахметова и сказал, что оборудование такого класса крайне необходимо городу.

«У нас в городе разработана программа по противодействию инфекции, но всегда есть место хорошим поступкам. Мы рады, что еще два аппарата пришли в город от Фонда Рината Ахметова. Это не первая поставка. Мы оборудовали такими аппаратами три больницы. Это уже семь аппаратов, которые так нужны жителям нашего города, для работы в операционных и реанимациях. К сожалению, пандемию мы все еще не побороли. Поэтому такого класса аппараты очень нужны, особенно инфекционной больнице, которая на острие борьбы с коронавирусом. Спасибо большое!», – сказал Юрий Вилкул.

Начальник управления здравоохранения горисполкома Константин Мурашко отметил, что наличие высококлассного оборудования придает медикам уверенность при спасении жизней.

«Несколько месяцев назад городом были выделены средства из резервного фонда, на деньги которого мы смогли приобрести быстрые тесты, аппараты ИВЛ, кислородные концентраторы – все то, что было необходимо в тот момент. Фонд Рината Ахметова тоже взял на себя обязательства помогать, и получение этого оборудование – яркое подтверждение тому, что эти обязательства выполняются», – сказал Константин Мурашко.

После передачи аппаратов ИВЛ Фонд также вручил медикам, работающим в отделении интенсивной терапии, комплекты медицинской спецодежды, пошитые Фондом Рината Ахметова по спецзаказу, индивидуально для каждого. Также были вручены сертификаты участникам онлайн-обучения, организованного Фондом совместно с Министерством здравоохранения и Ассоциацией анестезиологов Украины.

С начала эпидемии коронавируса современные аппараты ИВЛ от Фонда Рината Ахметова получили государственные больницы во Львовской, Ивано-Франковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Полтавской, Тернопольской, Ровенской, Закарпатской и Харьковской областях, а также в Киеве.

«Борьба с COVID-19 в Украине» – масштабный проект Фонда, призванный помочь стране спасать жизни людей. Он реализуется по программе Фонда «Ринат Ахметов – Спасение жизней». Ранее, по личному решению Рината Ахметова, в рамках этой программы был реализован проект «200 скорых для Украины». Тогда за рекордно короткие полгода государственные медучреждения во всех регионах получили 200 спецавтомобилей с самым современным оборудованием, способных преодолевать бездорожье. В том числе 22 автомобиля с аппаратами искусственной вентиляции легких для новорожденных. Это крупнейший вклад одного благотворителя в государственную медицину Украины за все время независимости нашей страны. Сегодня многие из этих «скорых» задействованы в борьбе с эпидемией во всех областях.