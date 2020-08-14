Житель Донецка устроил стрельбу на автозаправке во Львовской области

На автозаправочной станции в селе Гамалеевка (Пустомытовский р-н, Львовская обл.) неизвестный мужчина в состоянии алкогольного опьянения открыл стрельбу из пистолета. Обошлось без пострадавших. Стрелка разыскали и задержали правоохранители, сообщает пресс-служба патрульной полиции Львовской области.

Инцидент произошел вечером 12 августа. После стрельбы на АЗС мужчина вместе с товарищем сел в автомобиль BMW без передних государственных номерных знаков, который отправился в направлении Киева.

«Камеры наблюдения зафиксировали лиц, причастных к совершению хулиганских действий. Все экипажи получили ориентировку. На территории Львовщины ввели оперативный план "Перехват". 13 августа около 15 часов на улице Пасечной патрульные 2-го батальона заметили и остановили автомобиль BMW, который подпадал под ориентировку. В салоне находилось двое мужчин похожих на тех, кто был причастен к стрельбе на АЗС», – говорится в сообщении полиции.

Задержанными оказались 26-летний житель Донецка и 27-летний львовянин.

В «бардачке» автомобиля находился пистолет для отстрела резиновых патронов Форт 18Р, зарегистрированный на водителя. Оружие и автомобиль изъяли следователи.

Предварительно событие квалифицируется по ч. 4 ст. 296 (хулиганство совершенное с применением оружия) УК.