В «ДНР» сообщили, где еще можно подать заявку на пересечение линии разграничения

В «ДНР» теперь получить консультации и подать документы на пересечение линии разграничения можно в местных приемных «главы ДНР» Дениса Пушилина в городах и районах. Об этом сегодня, 14 августа, сообщила координатор штаба «Здоровое движение» Евгения Коринец, передают местные интернет-ресурсы.

«Помимо центрального офиса оперативного штаба "Здоровое движение", в настоящее время консультативная помощь по подготовке пакетов документов оказывается и в общественных приемных главы ДНР Дениса Пушилина, расположенных в местных отделениях общественного движения "Донецкая республика" во всех городах и районах», – уверяет Коринец.

По ее словам, поданные документы впоследствии передаются в «межведомственный» штаб по борьбе с коронавирусом, где принимаются окончательные решения по каждому отдельному случаю.

Коринец заявила, что «приемные будут осуществлять работу с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00, с перерывом с 12:00 до 13:00».

Также она уверяет, что за время работы оперативным штабом были приняты 13 тыс. 598 пакетов документов на оформление разрешений. В среднем, по ее словам, на гуманитарный коридор приходится от 300 до 450 человек.

Как сообщалось ранее, на период карантина «республиканский» КПП «Еленовка» работает по понедельникам и пятницам.

Выехать из «ДНР» по-прежнему можно при наличии прописки на подконтрольной Украине территории, въехать – по заранее согласованным спискам, прибывшие обязаны пройти двухнедельную обсервацию.

Чтобы попасть в разрешительный список «ДНР», нужно направить заявление в штаб «Здоровое движение» (контакты, «горячие линии» – здесь, как оформить заявление – здесь, образец заявления – здесь.). Находящиеся на подконтрольной Украине территории это могут сделать по электронной почте. Также от их имени могут лично подать заявление родственники, знакомые, коллеги, находящиеся в «ДНР».

При отсылке письма по электронной почте человек должен получить ответное сообщение от «робота», иначе письмо нужно переслать. Если не дослали необходимые документы, то переслать нужно опять весь пакет.

При этом в штабе «Здоровое движение» лишь принимают документы. А рассматривает их, принимает решение на пропуск, формирует список на въезд и определяет дату открытия линии разграничения – «республиканский» штаб по борьбе с коронавирусом. Заявки рассматриваются в среднем от 15 до 30 дней.