Донетчина получила вторую партию новых школьных автобусов (Фото)

Сегодня, 14 августа, в Донецкую область поступила вторая партия из 9 новых школьных автобусов. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

Ранее Донетчина получила 26 млн 377,8 тыс. грн. из государственного бюджета на приобретение школьных автобусов на условиях софинансирования. Департамент образования и науки облгосадминистрации провел закупку 19 школьных автобусов на общую сумму 33,8 млн грн, заключен договор на их поставку.

В начале августа область получила первые 10 школьных автобусов.

«Те 9 автобусов, которые прибыли в Донецкую область сегодня, получили школы Великоновоселковского (1), Волновахского (1), Мангушского (1), Марьинского (2), Никольского (1), Покровского (1) районов, Северской (2 ) объединенной территориальной громады», – перечислили в Донецкой ОГА.

Как сообщается, с 1 сентября на Донетчине планируют организовать подвоз 8,5 тыс. учащихся в учреждения образования и домой 178 школьными автобусами.