Обстреливал украинские подразделения: СБУ задержала участника НВФ

Контрразведчики Службы безопасности Украины в районе проведения Операции Объединенных сил обнаружили и задержали участника незаконных вооруженных формирований (НВФ), который участвовал в обстрелах позиций украинских военных подразделений. Об этом сегодня, 14 августа, сообщает пресс-центр СБУ.

«Оперативники спецслужбы установили, что он оказывал вооруженное сопротивление силам Антитеррористической операции, будучи стрелком так называемой "Казачьей национальной гвардии всевеликого войска донского перевальского гарнизона" и "4 бригады 2 армейского корпуса народной милиции ЛНР". По данным следствия, злоумышленник присоединился к незаконным вооруженным формированиям во время отбывания наказания в одном из исправительных учреждений региона за совершение тяжкого преступления. За это был освобожден из колонии», – говорится в сообщении.

Впоследствии участник НВФ скрывался на подконтрольной украинской власти территории, где поселился недалеко от мест дислокации подразделений ВСУ на линии разграничения.

Следователи СБУ сообщили мужчине о подозрении по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 2 ст. 260 (участие в не предусмотренным законом военизированных или вооруженных формированиях) Уголовного кодекса Украины. Судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжается досудебное следствие.