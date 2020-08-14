Нужно разрешение штаба ООС: В прифронтовую Авдеевку могут запустить поезд

В прифронтовую Авдеевку (Донецкая обл.) могут запустить поезд. Об этом сегодня, 14 августа, в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Украины Муса Магомедов.

«Похоже, удалось добиться запуска поезда "Авдеевка-Киев". Получил положительный ответ от министра инфраструктуры Владислава Криклия. "Укрзализныця" готова продлить маршрут поезда "Киев-Покровск" до Авдеевки. Теперь дело за командованием ООС (Операции Объединенных сил – ред.) – нужно разрешение с их стороны. Уверен, что добро дадут и поезд будет курсировать», – написал Муса Магомедов.

«Это очень облегчит передвижение жителей прифронтового города. Ведь, чтобы сесть на поезд, им приходится добираться по бездорожью более 60 км. То, что еще недавно казалось фантастикой, теперь в шаге от реализации. Когда-нибудь мы продлим маршрут этого поезда и до Донецка», – добавил он.