Десятки осколков прошили тело: Медики спасают бойца, подорвавшегося на мине в зоне ООС

В Днепропетровской областной клинической больнице имени Мечникова врачи спасают жизнь тяжелораненого бойца, который подорвался на мине 13 августа вблизи поселка Водяное (Ясиноватский р-н, Донецкая обл.). Его боевой побратим при взрыве погиб.

Как сообщил главный врач больницы имени Мечникова Сергей Рыженко, раненому бойцу 37 лет, он старший солдат ВСУ, родом из Николаева.

«Противотанковая мина разнесла автомобиль на куски. Один боец погиб на месте. Александр с тяжелыми ранениями бортом доставлен в Мечникова на аппарате ИВЛ. Состояние крайне тяжелое. Открытая черепно-мозговая травма. Десятки осколков прошили тело. Один из них повредил правый глаз. Множество осколков в голове, лице, шее, грудной клетке, передней брюшной стенке, в конечностях. Переломы пальцев рук и ног, термические ожоги головы, лица, правой руки», – описал состояние раненого Рыженко на своей странице в Facebook.

По его словам, прямо из реанимационного зала раненого привезли в операционную.

«Стабилизирован. Офтальмологам удалось спасти правый глаз. Впереди долгое лечение в Мечникова. Верим, что выживет», – подчеркнул главврач.

Ранее сообщалось, что 13 августа двое военнослужащих из состава Объединенных сил на Донбассе в результате отклонения от маршрута подорвались на неизвестном взрывном устройстве. Один из них погиб, другой получил ранения.