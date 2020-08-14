После года в СИЗО: Россия не стала депортировать серба, он вернулся в «ДНР»

Россия все-таки не депортировала на родину серба Горана Чирича, воевавшего за «ДНР». После проведенного года в СИЗО Ростова-на Дону (РФ) он в августе 2020 года вновь вернулся в Донецк, передает «EADaily».

«Честно сказать, у меня все еще тяжело на душе... Во время содержания в СИЗО было тяжело и обидно. Больше всего мне было обидно, когда во время первого суда, на котором выбирали меру пресечения, мне сказали: "Чего ты хочешь? Вы же непризнанная республика". И самое обидное, что это мне сказали русские», – сетует Чирич.

Он рассказал, что пытался в России попросить политического убежища, т.к. в Сербии на него заведено уголовное дело за превышение служебных полномочий и его передали в розыск по линии Интерпола. «Сербия изначально объявляла меня в международный розыск, потому что я воевал на стороне пророссийского ополчения. Уже через полгода они направили запрос», – пояснил серб.

Но в политическом убежище Россия ему отказала и после суда начала процесс его экстрадиции в Сербию.

Чирич отметил, что также принимал участие в югославской войне на стороне сербов, с 1991 по 1999 год. На той войне погибли его двоюродный брат и дядя. «Каждая сербская семья потеряла кого-то из родных в те годы, и я не исключение», – сказал он.

По словам Чирича, в Сербии ему угрожали после того, как он уехал на Донбасс воевать за «ДНР»: «Парни, которые вернулись в Сербию, мне звонили и говорили, что их просили передать мне: "Приедешь, подпишешь бумаги, что не хочешь воевать, и тогда реального срока не будет". Приходили к родным и говорили им то же самое. Расспрашивали про меня родителей, регулярно выясняли, не вернулся ли еще Горан из Украины».

Сейчас Чирич планирует в «ДНР» оформить российское гражданство, которое позволит ему свободно въезжать в Россию.

Чирич в Донецке с супругой Лилей и семьей ее дочери

Как сообщалось ранее, Горан Чирич приехал воевать в «ДНР» в 2015 году, сразу после того, как в Сербии на него было заведено уголовное дело, и он находился в розыске. В Донецке он женился на активистке «русской весны».

Серб воевал в подразделении «Пятнашка», под Марьинкой был контужен, из боев в Дебальцево он вернулся с двусторонним воспалением легких и туберкулезом. По состоянию здоровья уволился из армии «ДНР».

Чирич был задержан в 2019 году по запросу Интерпола российскими правоохранителями при попытке въехать в Россию из «ДНР».

В Ростове суд принял решение об экстрадиции Чирича. Суд отказался признавать серба «гражданином ДНР», несмотря на «награды» и наличие «республиканского паспорта». С августа 2019 года Чирич находился в СИЗО в Ростове.