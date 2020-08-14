Трое инфицированных на одном предприятии: В Славянске новая вспышка коронавируса

В Славянске (Донецкая обл.), который лидирует по количеству случаев коронавируса в регионе, зафиксирована новая вспышка COVID-19. На одном из предприятий города заболели трое работников. Об этом сегодня, 14 августа, сообщает пресс-служба Славянского горсовета.

«Трое больных коронавирусной инфекцией обнаружены на одном из славянских предприятий по состоянию на 14 августа. Это событие стало поводом для проведения заседания городской комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. На ней был принят план мероприятий по локализации инфекции и выявлению контактных лиц», – говорится в сообщении.

Однако полностью закрывать предприятие на карантин не планируют.

«Трое инфицированных на одном предприятии уже считаются вспышкой. Но это ни в коем случае не означает, что все без исключения работники должны будут находиться на самоизоляции, а предприятие закроют», – отметила начальник отдела здравоохранения Славянского городского совета Елена Джим.

Она также добавила, что «своевременно принятые и проведенные мероприятия позволяют предотвратить распространение болезни».

Как стало известно из сообщений местных жителей в соцсетях, вспышка COVID-19 произошла на керамическом предприятии «Зевс Керамика».

Напомним, 23 июля Славянский городской голова Вадим Лях сообщил, что инфицирован коронавирусом COVID-19, позже он был госпитализирован с пневмонией. Часть контактных с заболевшим мэром работников городского совета проверили на коронавирус, результаты были отрицательные. 2 августа Славянский городской голова прошел еще одно тестирование на наличие коронавируса COVID-19, и тест показал отрицательный результат.

Ранее произошла массовая вспышка COVID-19 в Славянском психоневрологическом интернате. Там было обнаружено 235 случаев заболевания среди подопечных и 65 среди персонала.

По состоянию на 13 августа в Славянске 471 подтвержденный случай COVID-19.