Без опыта работы: На Донбассе теризбиркомы начали готовить местные выборы

Центральная избирательная комиссия сформировала составы территориальных избирательных комиссий (ТИК) по выборам 25 октября на Донбассе, они приступили к работе. Комиссии сформированы исходя из нового административно- территориального деления областей, по которому укрупнили районы. Об этом сообщает Гражданская сеть ОПОРА.

Так, в Донецкой области действуют 30 ТИК. Из них 5 районных ТИК – Бахмутская, Волновахская, Краматорская, Мариупольская и Покровская, а также 25 городских.

Всего в теризбиркомах будут работать 540 человек, в состав каждой комиссии входит председатель комиссии, заместитель председателя и секретарь, а также 15 членов.

На Донетчине в руководящий состав (председатель, заместитель, секретарь) вошло больше представителей партии «Слуга народа» – 28 человек. На втором месте по численности представители «Оппозиционной платформы – За жизнь» – 15 человек.

Также подавляющее большинство среди руководства ТИК составляют женщины – 65 (мужчины – 25 человек).

В Луганской области образовано 13 территориальных избирательных комиссий. Среди них: 4 районных комиссии и 9 городских:

районные ТИК – Сватовская, Северодонецкая, Старобельская и Счастьенская;

городские ТИК – Горская, Кременская, Лисичанская, Попаснянская, Рубежанская, Сватовская, Северодонецкая, Старобельская и Счастьенская.

Наибольшую представленность в комиссиях имеют 6 партийных структур. Так, во всех ТИК на территории региона представлены такие политические партии, как «Слуга народа», ВО «Батькивщина», «Оппозиционная платформа – За жизнь», «Европейская солидарность», «Солидарность женщин Украины» и «За будущее» .

Гендерное соотношение в составе комиссий преобладает в пользу женщин. Так, среди 234 членов ТИК представленность женщин составляет 187 человек (80%), тогда как мужчин – 47 (20%)

Представители ОПОРЫ на местах акцентируют, что значительная часть членов ТИК не имеет опыта работы в избирательных комиссиях такого уровня.

«Как правило, такая ситуация свидетельствует о ряде прогнозируемых замен в составе комиссий, которые следует ожидать в ближайшее время. Впрочем, этот процесс находится полностью в рамках правового поля», – отметил Алексей Кормилецкий, координатор наблюдения ОПОРЫ за выборами в Луганской области.