Усилить информационную кампанию по COVID-19: Зеленский призывает украинцев соблюдать меры безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский в связи с очередным антирекордом по количеству больных коронавирусом за сутки призвал граждан соблюдать меры личной безопасности. Об этом сегодня, 14 августа, сообщает пресс-служба главы государства.

«Мы должны максимально усилить информационную кампанию по противодействию распространению коронавируса. Необходимо донести до населения важность принятия мер личной защиты, соблюдения правил карантина: минимизации посещений мест скопления людей, посещения массовых мероприятий», – сказал Владимир Зеленский, обращаясь к представителям правительства и главам облгосадминистраций.

На традиционном селекторном совещании президент отметил, что 13 августа в Украине коронавирус подтвердили у 1 732 человек. Такие цифры и количество госпитализированных свидетельствуют о том, что страна пребывает на грани второй волны заболеваемости, поэтому стоит внимательнее относиться к мерам безопасности и карантинным правилам.