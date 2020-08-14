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Усилить информационную кампанию по COVID-19: Зеленский призывает украинцев соблюдать меры безопасности

14.08.20 17:12
Совещание у Владимира Зеленского / Фото: пресс-служба ОПУ
Совещание у Владимира Зеленского / Фото: пресс-служба ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский в связи с очередным антирекордом по количеству больных коронавирусом за сутки призвал граждан соблюдать меры личной безопасности. Об этом сегодня, 14 августа, сообщает пресс-служба главы государства.

«Мы должны максимально усилить информационную кампанию по противодействию распространению коронавируса. Необходимо донести до населения важность принятия мер личной защиты, соблюдения правил карантина: минимизации посещений мест скопления людей, посещения массовых мероприятий», – сказал Владимир Зеленский, обращаясь к представителям правительства и главам облгосадминистраций.

На традиционном селекторном совещании президент отметил, что 13 августа в Украине коронавирус подтвердили у 1 732 человек. Такие цифры и количество госпитализированных свидетельствуют о том, что страна пребывает на грани второй волны заболеваемости, поэтому стоит внимательнее относиться к мерам безопасности и карантинным правилам.

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