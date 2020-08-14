Киев и областные центры: Как карантин снизил цены на аренду квартир (Видео)

Карантин снизил стоимость аренды квартир в Киеве и областных центрах. После 12 марта цены резко пошли вниз. Однако с ослаблением ограничительных мер, ситуация начала изменяться.

Алена Барило – из Полтавы. Но уже третий год живет в Киеве, где учится в вузе. Говорит, что на первом курсе проблем с жильем вообще не было, т.к. год жила в общежитии. Но потом ее выселили, и пришлось искать квартиру. «Искала через Instagram, через знакомых, одногруппников. Сначала было принципиально жить возле вуза, т.к. это экономия денег на проезд и времени», – рассказывает студентка.

Первую 3-комнатную квартиру нашла в центральном районе столице на Печерске. Обходилась она не дешево – 13 тыс. грн. Но снимала Алена ее еще с двумя подругами. Выходило 4 300 грн за комнату, а вместе с коммунальными услугами – около 5 000 грн в месяц.

На карантине для Алены такая сумма была высокой. При этом на дистанционном обучении не так важно было жить около университета. Плюс на карантине цены снизились, но ненадолго. «Когда мы начали звонить риелторам, они говорили, что сейчас оплата такая: первый, второй и третий месяцы – цена одна. А дальше, в зависимости от ситуации с карантином, будет дороже», – говорит Алена.

Она нашла квартиру через знакомых, центр сменила на окраину Киева. И теперь вместо 5 тыс. грн платит всего 2 тыс. грн. Правда, однокомнатную квартиру делит с подругой. «Нас живут двое человек в одной комнате. Но так как квартира большая, то этого и не чувствуется», – отмечает студентка.

На карантине цены на квартиры снизились в среднем на 1 тыс. грн. Сейчас арендовать жилье все еще можно дешевле, чем в докарантинный период. Но ситуация начинает понемногу изменяться.

«С началом карантина спрос на квартиры упал. Потому что люди не могли ездить на просмотры, не могли искать жилье. Сейчас ситуация меняется. До 15 тыс. грн в центре Киева квартир не найти. Но в иных районах реально найти жилье на любой бюджет», – отметил Арсений Фещенко, соучредитель мобильного приложения по аренде квартир.

Сейчас средняя цена на аренду жилья одинакова в Киеве и Одессе. На втором месте – Днепр, Львов и Харьков (см. заявочную иллюстрацию).

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «ТСН»