На Донетчине военный разведчик застрелился из автомата

В Донецкой области, недалеко от города Торецк застрелился украинский военнослужащий, передает «УНН» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Происшествие случилось 12 августа, но известно о нем стало сейчас.



«Военный (2001 года рождения) служил в разведывательной роте. На позициях около села Пивденное он застрелился из табельного автомата "Вулкан"», – сообщили правоохранители.



Мотивы и обстоятельства самоубийства устанавливаются. По данному факту открыто уголовное производство.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области неподалеку дамбы Карловского водохранилища (находится примерно в 40 км от Донецка, на подконтрольной украинской власти территории) произошел инцидент с участием двух военнослужащих. Во время ночного караула один военный подстрелил другого.