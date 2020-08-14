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На Донетчине военный разведчик застрелился из автомата

14.08.20 17:42
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Донецкой области, недалеко от города Торецк застрелился украинский военнослужащий, передает «УНН» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Происшествие случилось 12 августа, но известно о нем стало сейчас.

«Военный (2001 года рождения) служил в разведывательной роте. На позициях около села Пивденное он застрелился из табельного автомата "Вулкан"», – сообщили правоохранители.

Мотивы и обстоятельства самоубийства устанавливаются. По данному факту открыто уголовное производство.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области неподалеку дамбы Карловского водохранилища (находится примерно в 40 км от Донецка, на подконтрольной украинской власти территории) произошел инцидент с участием двух военнослужащих. Во время ночного караула один военный подстрелил другого.

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