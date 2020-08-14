Режим тишины на Донбассе соблюдается, – главнокомандующий ВСУ

Режим тишины на линии разграничения в зоне проведения Операции Объединенных сил соблюдается. Об этом сегодня, 14 августа, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак доложил президенту Владимир Зеленскому, передает пресс-служба главы государства.

«Обстрелов не было», – констатировал Хомчак.

Отдельно главнокомандующий ВСУ акцентировал внимание на том, что вчера незаконные вооруженные формирования на контрольном пункте въезда-выезда «Станица Луганская», прикрываясь карантинными мероприятиями, снова не пропустили миссию наблюдателей СММ ОБСЕ.

В то же время в «Новотроицком» НВФ дали разрешение на перевозку гуманитарного груза от Международного комитета Красного Креста.

Ранее сообщалось, что сегодня, 14 августа, незаконные вооруженные формирования нарушили режим тишины на Донбассе, обстреляв украинские позиции под Авдеевкой. Около 10 часов противник совершил несколько очередей из стрелкового оружия. Учитывая провокационный характер обстрела, украинские военные огонь не открывали.