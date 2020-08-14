Для абитуриентов с неподконтрольного Донбасса продлили срок поступления в украинские вузы

Для абитуриентов с временно неподконтрольных украинской власти территорий Донецкой и Луганской областей поступление в украинские вузы продлено до 23 октября. Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Андрей Витренко, передает «Укринформ».

«В этом году для детей с временно оккупированных территорий прием на бюджетную форму обучения продлен до 23 октября. То есть они могут в спокойном режиме готовиться, приезжать в Украину и поступать в наши высшие учебные заведения», – сказал Витренко.

Замминистра добавил, что абитуриенты с неподконтрольного Донбасса могут связаться с Министерством образования и науки и получить приглашение и подробные инструкции о порядке действий при поступлении.

«Главная особенность для этих детей – они нам должны дать хотя бы какой-то сигнал о том, что они хотят учиться в Украине: средствами официальными, по электронной почте, неофициальными – через Вайбер, Телеграмм, Фейсбук. Они могут использовать любой электронный ресурс, чтобы дать нам знать, что они хотят здесь учиться. В ответ они получат официальное приглашение и подробную инструкцию, что им делать», – отметил Витренко.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о возможности вступления в украинские вузы жителей временно неподконтрольных территорий Донбасса и Крыма без обязательного прохождения ВНО.

В Украине действует программа упрощенного поступления в украинские вузы для жителей временно неподконтрольных правительству территорий «Тебя здесь ждут». Все детали об условиях поступления и информацию о заведениях высшего образования можно найти на сайте программы www.vstup-prosto.com.