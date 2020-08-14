Свободными экономическими зонами не купить лояльность неподконтрольных территорий, – эксперт

Создание свободных экономических зон на Донбассе и в Херсонской области для «покупки лояльности» жителей неподконтрольных Украине территорий – это провальный путь. Такое мнение высказал учредитель Института стратегических Черноморских исследований Юрий Смелянский.

Свободные экономические зоны предполагают ряд преференций для бизнеса, прежде всего – минимальные налоги, упрощение экспорта и импорта (таможенные льготы). В Украине закон о СЭЗ был принят еще в 1992 году.

Идею о создании СЭЗ на Донбассе озвучил новый глава Трехсторонней контактной группы Леонид Кравчук.

«Украина много раз за период независимости пыталась реализовать проекты свободных экономических зон. В основном, это были неудачные проекты. За исключением одного – трех, которые дали пусть краткосрочный, но целевой эффект. А все остальные – это для обогащения отдельных лиц», – сказал Смелянский.

В частности, по его мнению, был провальным проект СЭЗ в Донецкой области. «Он оказался в Украине одним из самых скандальных, коррумпированных и порождающий огромные потоки контрабанды», – отметил эксперт.

«Заявления о СЭЗ Леонида Кравчука – это попытка нас всех вернуть в 2014-2015 годы. Когда началась война, поиск стратегии и тактики возвращения территорий допускал возникновение разных идей. И одна из парадигм, которую власть пыталась впихнуть в общество в 2014-2015 годах, это парадигма экономического превосходства. Это типа: вот сейчас мы в Херсонской области, которая прилегает к оккупированному Крыму, создадим благоприятные условия, люди станут жить лучше, крымчане увидят, как в Украине стало хорошо, и сами захотят вернуться. Это была первая ложная реальность, которая была создана властью с точки зрения формирования политики по отношению к оккупированным территориям», – считает эксперт.

Смелянский также скептически относится к заявлению вице-премьер-министра Алексея Резникова о превращении Луганской, Донецкой и Херсонскую областей в территории приоритетного развития в рамках «свободной экономической зоны». «В 2015 и 2016 годы в Кабмине и Верховной Раде проходили слушания по вопросу Крыма, к ним были подготовлены рекомендации по действиям власти. В документе был пункт – подготовить и принять законопроект по проведению эксперимента экономического развития Херсонской области. Резникову просто стоит поднять эти рекомендации, там все придумано и прописано. Суть в том, что целью этого пункта не было создание условий покупки лояльности граждан, находящихся на оккупированных территориях. Херсонская область действительно одна из отсталых областей в Украине, и в нее можно было запускать проект по созданию новых экономических взаимоотношений. Цель была – укрепить по сути прифронтовую территорию. А то, что сегодня предлагает власть – это передача и так недостающих экономических ресурсов страны оккупантам, т.е. закрепить оккупированные территории как можно на дольше», – высказал свое мнение он.

Напомним, что Леонид Кравчук в качестве своих первоочередных шагов в составе ТКГ назвал создание свободной экономической зоны на Донбассе, «это надо сделать не только на контролируемых территориях, а во всех областях… И не надо будет говорить о каком-то особом статусе Донбасса». Создание СЭЗ может стать компромиссом по Донбассу, который не касается суверенитета государства. Вице-премьер-министр Алексей Резников считает, что термин «СЭЗ» устарел, и его просто необходимо заменить на иную аббревиатуру.

Кроме того, на линии разграничения хотят реализовать проект «Развитие свободных экономических зон в Луганской области». Предприниматели из «Л-ДНР», которые захотят работать в экономических зонах на Донбассе, должны будут зарегистрироваться на подконтрольной Украине территории.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Центр журналистских расследований»