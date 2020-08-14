В Беларуси объявили окончательные результаты выборов президента

Центральная избирательная комиссия Беларуси объявила официальные результаты выборов президента, которые состоялись 9 августа. Результаты опубликованы на сайте белорусской ЦИК.
На выборах проголосовали 5 818 956 избирателей.
Победителем стал действующий президент Александр Лукашенко, который набрал 80,1% голосов (4 661 075 чел.)
Иные кандидаты:
- Светлана Тихановская – 10,1% (588 622 чел.)
- Андрей Дмитриев – 1,21% (70 671 чел.)
- Анна Канопацкая -– 1,67% (97 489 чел.)
- Сергей Черечень – 1,14% (66613 чел.)
- против всех – 4,59% (267 360 чел.)
ЦИК официально объявила об избрании Александра Лукашенко президентом Республики Беларусь.
Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента, после которых вспыхнули массовые протесты на улицах Минска.
По данным МВД Беларуси, в ходе массовых протестов в Минске и других городах 9 августа пострадали 39 правоохранителей и более 50 гражданских лиц. Всего по стране за участие в несанкционированных массовых мероприятиях задержаны около 3 тыс. человек. За медицинской помощью обратились более 200 человек, есть погибшие.