Менять площадку переговоров по Донбассу в Минске пока нет необходимости, – Кулеба

Из-за эпидемии коронавируса Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе заседает в онлайн-режиме, поэтому пока нет необходимости менять Минск как площадку для переговоров. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает «Украинское радио».

В контексте происходящих в Беларуси событий, глава МИД выразил надежду, что ситуация стабилизируется, и ТКГ сможет продолжить работу в Минске.

«"Площадка" – дело гибкое, ее можно поменять. Но, все-таки будем надеяться, что ситуация в Беларуси стабилизируется и работа продолжится. Но, главное даже не место, где это происходит, главное – это участники, это, прежде всего, Россия, Украина и ОБСЕ. И главное – это содержание договоренностей, которые либо достигаются, либо не достигаются. Впрочем, буду откровенным, я думаю, что коронавирус еще продлится, поэтому объективных возможностей встретиться в Минске в ближайшее время не будет, и ТКГ будет заседать в режиме онлайн», – прокомментировал Дмитрий Кулеба.

Что касается перспектив Нормандского формата, глава МИД считает, что «перспективы радужные». Он будет работать, потому что без него будет разрушена вся и модель урегулирования, которая построена.

«Первое: есть саммит лидеров – глав государств и правительств. Под ним они достигают принципиальных договоренностей, есть встречи министров иностранных дел, контролирующих выполнение договоренностей, которые дают толчок на уровень ниже. На этом же уровне министров иностранных дел есть также формат внешнеполитических советников наших лидеров, которые тоже контролируют ход и договариваются о каких-то принципиальных вещах во исполнение договоренностей лидеров. И на третий уровень, на уровень ниже – это Трехсторонняя контактная группа, где уже непосредственно проходят консультации и прорабатываются решения на самом детальном уровне. Поэтому, если ты убираешь из этого звена один из элементов, весь "дом" разрушается. Соответственно, все элементы нужны, и я убежден, что они и впредь продолжат работать», – пояснил Кулеба.

Напомним, первый президент Украины, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что если ситуация в Беларуси не будет позволять проводить там переговоры по Донбассу, то место встреч Трехсторонней контактной группы (ТКГ) может быть изменено.