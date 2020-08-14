За мир и против карантина: Жители Мариуполя провели митинг (Фото)

В Мариуполе возле сгоревшего в 2014 году здания горсовета горожане устроили митинг против масочного режима и «лже-карантина», передает телеканал «TV7».

На митинг вышли более 20 человек, в том числе люди пожилого возраста, которые не соблюдали дистанцию и были без масок. В руках участники акции держали плакаты с разными лозунгами: «Прививки – наше право, а не обязанность», «Нет – лже-карантину», «Мир детям на Донбассе», «За демократию и мир».

Позже на место приехали правоохранители, которые просили людей соблюдать дистанцию и надеть маски.

Сначала люди не соглашались, но потом все же отошли друг от друга на безопасное расстояние в 1,5 м, а после участники митинга разошлись.