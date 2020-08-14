Донбасс: Избиркомы созданы в округах, где не будет выборов

Выборов не будет, а избирательные комиссии созданы и работают. Такая ситуация сложилась в 18-ти громадах Донецкой и Луганской областей, где по решению ЦИК выборы 25 октября проводить невозможно, передает «Громадське радіо».

Всего по стране созданы 532 территориальные избирательные комиссии (ТИК), которые будут отвечать за выборы на местах. Из них 18 ТИК – в громадах Донбасса, где выборы пока проводиться не будут.

Например, официально утверждена Авдеевская территориальная избирательная комиссия. «У нас прошло первое заседание комиссии, мы приняли присягу и распределили обязанности. Сегодня у нас все прошло согласно законодательству, а дальше уже буду ждать распоряжений», – говорит председатель Авдеевской ТИК Елена Балабанова.

Комиссии в 18-ти округах сформированы по тому же принципу, что и во всех иных регионах. Есть представители от парламентских партий, от партий-партнеров. Этого требует закон, говорят в ЦИК. Но, как объяснил член Центральной избирательной комиссии Павел Любченко, члены комиссии в данных округах пока полноценно работать не будут: «Конечно, сейчас они не начинают работать в активном режиме. В связи с непроведением выборов они не будут регистрировать кандидатов, решать другие вопросы организации работы территориальной избирательной комиссии».

Любченко добавляет, что кроме требования закона, создание комиссий – это еще и некий простор для маневра. Если Военно-гражданские администрации Донецкой и Луганской областей изменят свои решения и подтвердят безопасность для проведения выборов – процесс легко продолжится в соответствии с законодательством. «Изменится ситуация, необходимо будет проводить выборы, а комиссии уже созданы. Это – полномочный орган для того, чтобы осуществлять соответствующую деятельность», – говорит он.

Информации о пересмотре вопроса об опасности проведения выборов в некоторых громадах Донбасса пока нет. Прокомментировать это в Донецкой областной ВГА тоже некому. Распоряжение отправлять новые запросы в штаб ООС, СБУ или полицию мог бы дать глава области Павел Кириленко, но он официально сейчас в отпуске. По закону, изменить решение о том, где безопасно проводить выборы, военно-гражданские администрации могут до 5 сентября, то есть до старта предвыборной кампании.

Как сообщалось ранее, в Донецкой области созданы 30 территориальных избирательных комиссий, в Луганской – 13.

Напомним, что Донецкая и Луганская военно-гражданские администрации предоставили Центризбиркому свои заключения – где невозможно провести местные выборы 25 октября. И 8 августа ЦИК на основе этих выводов приняла решение, что местные выборы не будут проводиться в 18 громадах Донбасса.

Свое несогласие с этим высказали жители Луганщины (в частности, Северодонецка и Лисичанска), а также Донетчины (Сартана, Дружковка). Громады акцентируют, что до этого в их населенных пунктах выборы проводились, в том числе президентские и парламентские в 2019 году. А Северодонецк и Лисичанск вообще находятся в глубоком тылу. Представители Сартаны подали иск в суд на решение ЦИК. А народные депутаты подали в Раду соответствующий законопроект.

Пересмотра решения ЦИК потребовали гражданская сеть «ОПОРА» и Комитет избирателей Украины, которые мониторят избирательный процесс в Украине.