На Донетчине депутата горсовета подозревают в финансировании НВФ «Восток»

В Донецкой области депутату Ясиноватского городского совета заочно сообщили о подозрении в финансировании незаконных вооруженных формирований. Об этом сегодня, 14 августа, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Досудебным расследованием установлено, что летом 2014 года депутат, будучи одним из основателей и генеральным директором ООО, зарегистрированного на временно оккупированной территории Донецкой области, принял решение об изготовлении на указанном предприятии противотанковых заграждений и установки на грузовых автомобилях незаконного вооруженного формирования "Восток" спаренных зенитных установок ЗУ-23-2 калибра 23 мм», – говорится в сообщении.

Прокуратура считает, что таким образом подозреваемый принимал непосредственное участие в модернизации военного состава НВФ «Восток», который под контролем РФ воевал против Вооруженных сил Украины и других военных подразделений в период проведения АТО.

В этой связи заочно сообщено о подозрении депутату Ясиноватского городского совета Донецкой области в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 110-2 УК Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения и свержения конституционного строя, изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, совершенных по предварительному сговору группой лиц, из корыстных побуждений).

Как сообщается, сейчас досудебное расследование приостановлено в связи с объявлением подозреваемого в розыск.