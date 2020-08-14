Молитва за Януковича, гречка и конституция Вассермана: В Одессе открылась выставка трэша на выборах (Фото, видео)

В Одессе открылась выставка «Музей выборного трэша». С экрана на стене раздается телевизионная агитация. Рядом – образцы недобросовестной конкуренции. Это и использование детей в агитационных целях, и религиозные предпочтения как объект манипуляций, и традиционная гречка с шампанским, передает «Громадське радіо».

Представительница движения «Честно» Ирина Чабан отмечает, что все это – примеры украинского предвыборного процесса, когда вместо идей о развитии общества работает принцип «кто громче кричит».

«Мы хотим менять политическую культуру. Мы понимаем, что это сложный процесс, его не изменишь одной выставкой или даже 8-ю выставками. Но мы хотим показать и обратить внимание на те явления, из-за которых, условно говоря, мы плохо живем. Потому что мы живем так, как мы голосуем, и от этого процесса очень многое зависит», – говорит она.

В коллекции, которую собрали представители «Честно» вместе с местными активистами, – многое из того, на что мы уже привыкли не обращать внимание. Отдельная часть экспозиции, например, посвящена агитации с использованием детей.

«Дети не голосуют на выборах. Но голосуют их родители, голосуют воспитатели в детских садах и учителя в школах. Поэтому туда очень часто приходят наши политики. Они приходят не сами, они приходят с подарками. Часто на них должно быть написано имя политика или партии. И они очень любят – сейчас скажу цинично – использовать детей как фотозону. И мы подчеркиваем для наших посетителей: вы можете быть сняты на фото или видео, и ваши дети могут быть сняты на фото или видео только при их или вашего согласия. Я уже молчу, чтобы потом использовать это в политической рекламе. Между тем, политики не брезгуют приходить в школы, раздавать подарки, фотографироваться и потом публиковать эти фото с детьми», – поясняет Чабан.

Чисто одесским примером недобросовестной конкуренции стало нарушение избирательного законодательства в далеком 1994 году. Тогда в Одессе один из кандидатов в депутаты ВРУ раздавал во время агитации проект собственной Конституции Украины.

«Этот проект был еще в 1994 году. Его автором является Анатолий Вассерман, который сейчас много лет уже живет в Москве. В проекте речь шла о создании так называемой Украинской федеративной республики, и в документе уже фигурирует слово Новороссия. Еще за 20 лет до 2014 года, вы видите, в Одессе раздавали вот такие экспонаты, Вассерман тогда тоже был одним из кандидатов», – вспоминает куратор одесского Комитета избирателей Украины Валерий Болган.

Но изюминкой выставки является молитва Януковичу, которую распространяли представители церкви в 2004 году. Она призывала молиться за президента и уничтожение врагов. «В этой молитве очень неприятными словами и неприятными пожеланиями русская православная церковь призывает чуть ли не сжигать "и сокрушит яко прах" врагов Виктора Януковича. О каких тогда христианских ценностях идет речь, если такие открытки распространяли?», – комментирует Ирина Чабан:

Отдельный стенд – о «черном пиаре». Здесь образцы как первых агитационных манипуляций, так и последние находки нечестных политтехнологов на нынешних выборах президента и парламента.

Конечно, не обошлось и без «гречки». Среди экспонатов даже воображаемый кандидат Юрий Иванович Жаботюк – гречкосей и коррупционер. Именно его портрет украшает пакеты с крупой и бутылки воды. Его же используют и для общения в соцсетях, чтобы наглядно показать, как следует работать с избирателями. «Он на своей странице в ФБ то обращается к Дональду Трампу, то ремонтирует дороги, то засыпает все песочком. По легенде, он – мажоритарщик, депутат ВРУ. Мы понимаем, что это не компетенция депутата ВРУ – строить маленькие дороги открывать детские площадки. По легенде, он наш меценат, олицетворение гречкосейства, тех негативных явлений в украинской политике, которые мы высмеиваем, которые мы троллим», – поясняет Чабан.

Среди посетителей музея – даже политики. Кандидат в депутаты Анатолий Иванкевич принес в экспозиции собственный бигборд, который считает примером неудачной агитации. Во время предвыборной кампании в Верховную Раду Украины в типографии перепутали цифры, поэтому в поздравлении Одессы с днем рождения кандидат добавил городу возраст. «15 бордов висело по Одессе. Очень многие звонили, спрашивали – как же так? И вот когда мне начали звонить постоянно, я понял, что его снимать не надо. Такая простая типографская ошибка дала дальнейшее развитие, многие присоединились к нам», – вспоминает он.

Выставка продлится месяц. Первые посетители уже сегодня смогли увидеть экспозицию.

Кроме Одессы обновленную экспозицию также представят в Харькове, Сумах, Черкассах, Житомире, Кропивницком, Херсоне и Черновцах.