5-й блокпост: На Донетчине откроют выставку, посвященную боям за Славянск и Краматорск

В Краматорске 21 августа откроется выставка «5-й блокпост», посвященная боям за Славянск и Краматорск в 2014 году. Экспозиция размещена в Донецком областном краеведческом музее, сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

Вниманию посетителей представят материалы, которые отражают начальный период проведения АТО на территории Донецкой области.

«На выставке будут представлены уникальные оружие, боеприпасы, личные вещи, предметы быта, фотографии бойцов ВСУ, НГУ, МВД, которые несли службу на 5-м блокпосту между городами Славянск и Краматорск с 1 мая по 5 июля 2014 года», – говорится в анонсе выставки.

Работа выставки начнется 21 августа в 15:00 по адресу: г. Краматорск, ул. Академическая, 84, Донецкий областной краеведческий музей.

Выставка продлится до 31 ноября 2020 года.