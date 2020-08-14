УкраїнськийДонецьк: В Facebook запустили флешмоб для жителей неподконтрольного Донбасса

В сети Facebook ко Дню Независимости Украины началась акция «Мы вместе! Мы едины!», адресованная жителям неподконтрольного украинской власти части Донбасса. Об этом сообщает Донецкая облгосадминистрация.

«Независимость не появляется сама по себе. За нее борются… И даже когда независимость уже одержана, ее все равно приходится защищать ежедневно. Шесть лет назад для всей страны слово "независимость" приобрело новый смысл: настоящий, окропленный кровью патриотов, которым удалось отстоять большинство нашей территории от посягательств Российской Федерации. Большинство, но не всю. Миллионы украинцев и сейчас остаются заложниками российских оккупантов, для них украинская независимость – это мир, это свобода, это мечта», – говорится в сообщении.

Накануне Дня Независимости ДонОГА приглашает жителей подконтрольных территорий принять участие во флешмобе. «Уже сейчас мы можем подарить праздник, тем, кто живет с Украиной в сердце. Напишите на Фейсбуке свои поздравления с Днем независимости Украины, обращенные жителям оккупированной Донетчины с хештеґом # УкраинськийДонецьк, а мы позаботимся о том, чтобы доставить эти поздравления до адресатов», – поясняют в ведомстве условия акции.