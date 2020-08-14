Через КПВВ «Еленовка»: Почти за два месяца в «ДНР» пропустили более 2200 человек

Начиная с 22 июня в «ДНР» через гуманитарные коридоры на контрольно-пропускном пункте въезда-выезда «Еленовка» прошли более 2200 человек. Об этом сегодня, 14 августа, сообщила координатор штаба «Здоровое движение» Евгения Коринец, передают местные интернет-ресурсы.

«Через гуманитарные коридоры на линии соприкосновения на КПВВ "Еленовка" с 22 июня с подконтрольной Украине территории в ДНР въехали 2256 человек. В среднем на гуманитарный коридор приходится от 300 до 450 человек», – утверждает Коринец.

Как сообщается, сегодня на КПВВ «Еленовка» «ДНР» открыла 13-й по счету гуманитарный коридор на линии разграничения за весь период действия карантина.

По информации Госпогранслужбы Украины, 14 августа через пункт пропуска на неподконтрольную украинским властям территорию направился 131 человек и 2 транспортных средства, а на подконтрольную – 17 человек и 4 транспортных средства.

Как сообщалось ранее, на период карантина «республиканский» КПП «Еленовка» работает по понедельникам и пятницам.

Выехать из «ДНР» по-прежнему можно при наличии прописки на подконтрольной Украине территории, въехать – по заранее согласованным спискам, прибывшие обязаны пройти двухнедельную обсервацию.

Чтобы попасть в разрешительный список «ДНР», нужно направить заявление в штаб «Здоровое движение» (контакты, «горячие линии» – здесь, как оформить заявление – здесь, образец заявления – здесь.). Находящиеся на подконтрольной Украине территории это могут сделать по электронной почте. Также от их имени могут лично подать заявление родственники, знакомые, коллеги, находящиеся в «ДНР».

При отсылке письма по электронной почте человек должен получить ответное сообщение от «робота», иначе письмо нужно переслать. Если не дослали необходимые документы, то переслать нужно опять весь пакет.

При этом в штабе «Здоровое движение» лишь принимают документы. А рассматривает их, принимает решение на пропуск, формирует список на въезд и определяет дату открытия линии разграничения – «республиканский» штаб по борьбе с коронавирусом. Заявки рассматриваются в среднем от 15 до 30 дней.

Кроме того, в «ДНР» теперь получить консультации и подать документы на пересечение линии разграничения можно в местных приемных «главы ДНР» Дениса Пушилина в городах и районах.