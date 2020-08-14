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Умер в «Л-ДНР»: Как на подконтрольной территории получить помощь на погребение

14.08.20 20:28
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Согласно законодательству Украины, в случае смерти пенсионера лица, совершившие его захоронение, могут получить помощь на погребение. Это относится и к пенсионерам, умершим на неподконтрольной украинской власти территории – но в этом случае пенсионер должен быть зарегистрирован в Пенсионном фонде Украины. Об этом сообщает «Юридический советник для переселенцев».

Размер помощи на погребение составляет:

  • двухмесячная пенсия, которую получал пенсионер на момент смерти;
  • или трехмесячная пенсия, но не менее 5-кратного размера минимальной заработной платы (в 2020 году – 23615 грн), если умерший получал пенсию в соответствии с Законом Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц».

Двухмесячная пенсия будет выплачена, в частности, если пенсионер получал пенсию по возрасту или по иным основаниям, предусмотренным Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Чтобы получить эту помощь, лицу, осуществившему погребение, необходимо обратиться в управление Пенсионного фонда Украины (ПФУ), в котором умерший пенсионер находился на учете.

Из документов надо будет предоставить:

  • паспорт гражданина Украины получателя помощи, или другой документ, удостоверяющий личность заявителя;
  • справку о постановке на учет внутренне перемещенного лица заявителя (при наличии);
  • справку о смерти пенсионера или выписку из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о смерти для получения пособия на погребение.

Обратите внимание:

  • если человек умер на неподконтрольной территории, то перед обращением в управление ПФУ за помощью на погребение необходимо в судебном порядке установить факт его смерти и получить украинское свидетельство о смерти;
  • действующим законодательством не предусмотрен предельный срок для обращения за пособием на погребение;
  • пособие на погребение пенсионера можно получить также в случае, если пенсионер не переводил свое пенсионное дело с неподконтрольной территории Донецкой или Луганской области. В такой ситуации лицо, осуществившее погребение, должно обратиться в управление ПФУ по месту своего жительства;
  • если пенсионер был похоронен за счет средств государственного бюджета (например, он находился в доме престарелых), то пособие на погребение не начисляется.

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