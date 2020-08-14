Умер в «Л-ДНР»: Как на подконтрольной территории получить помощь на погребение

Согласно законодательству Украины, в случае смерти пенсионера лица, совершившие его захоронение, могут получить помощь на погребение. Это относится и к пенсионерам, умершим на неподконтрольной украинской власти территории – но в этом случае пенсионер должен быть зарегистрирован в Пенсионном фонде Украины. Об этом сообщает «Юридический советник для переселенцев».

Размер помощи на погребение составляет:

двухмесячная пенсия, которую получал пенсионер на момент смерти;

или трехмесячная пенсия, но не менее 5-кратного размера минимальной заработной платы (в 2020 году – 23615 грн), если умерший получал пенсию в соответствии с Законом Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц».

Двухмесячная пенсия будет выплачена, в частности, если пенсионер получал пенсию по возрасту или по иным основаниям, предусмотренным Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Чтобы получить эту помощь, лицу, осуществившему погребение, необходимо обратиться в управление Пенсионного фонда Украины (ПФУ), в котором умерший пенсионер находился на учете.

Из документов надо будет предоставить:

паспорт гражданина Украины получателя помощи, или другой документ, удостоверяющий личность заявителя;

справку о постановке на учет внутренне перемещенного лица заявителя (при наличии);

справку о смерти пенсионера или выписку из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о смерти для получения пособия на погребение.

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