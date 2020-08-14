Умер в «Л-ДНР»: Как на подконтрольной территории получить помощь на погребение

Согласно законодательству Украины, в случае смерти пенсионера лица, совершившие его захоронение, могут получить помощь на погребение. Это относится и к пенсионерам, умершим на неподконтрольной украинской власти территории – но в этом случае пенсионер должен быть зарегистрирован в Пенсионном фонде Украины. Об этом сообщает «Юридический советник для переселенцев».
Размер помощи на погребение составляет:
- двухмесячная пенсия, которую получал пенсионер на момент смерти;
- или трехмесячная пенсия, но не менее 5-кратного размера минимальной заработной платы (в 2020 году – 23615 грн), если умерший получал пенсию в соответствии с Законом Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц».
Двухмесячная пенсия будет выплачена, в частности, если пенсионер получал пенсию по возрасту или по иным основаниям, предусмотренным Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».
Чтобы получить эту помощь, лицу, осуществившему погребение, необходимо обратиться в управление Пенсионного фонда Украины (ПФУ), в котором умерший пенсионер находился на учете.
Из документов надо будет предоставить:
- паспорт гражданина Украины получателя помощи, или другой документ, удостоверяющий личность заявителя;
- справку о постановке на учет внутренне перемещенного лица заявителя (при наличии);
- справку о смерти пенсионера или выписку из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о смерти для получения пособия на погребение.
Обратите внимание:
- если человек умер на неподконтрольной территории, то перед обращением в управление ПФУ за помощью на погребение необходимо в судебном порядке установить факт его смерти и получить украинское свидетельство о смерти;
- действующим законодательством не предусмотрен предельный срок для обращения за пособием на погребение;
- пособие на погребение пенсионера можно получить также в случае, если пенсионер не переводил свое пенсионное дело с неподконтрольной территории Донецкой или Луганской области. В такой ситуации лицо, осуществившее погребение, должно обратиться в управление ПФУ по месту своего жительства;
- если пенсионер был похоронен за счет средств государственного бюджета (например, он находился в доме престарелых), то пособие на погребение не начисляется.