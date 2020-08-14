Можно оформить онлайн: Выезжая из «Л-ДНР» на авто, нужно иметь действующий полис ОСАГО

Если автовладелец планирует выезд из «Л-ДНР» на подконтрольную Украине территорию, необходимо иметь действующий полис (договор) обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСАГО). Если полис просрочен или его действие заканчивается, то приобрести его можно в онлайн-режиме. Об этом сообщает «Юридический советник для переселенцев».

«Хотя во время следования через КПВВ наличие такого полиса не требуется, однако в случае ДТП и / или нарушения Правил дорожного движения, полицейские имеют право проверить наличие у водителя "страховки". Отсутствие действующего полиса в свою очередь может стать основанием для привлечения нарушителя к административной ответственности», – отмечают правозащитники.

Так, ч. 1 ст. 126 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусмотрено, что управление транспортным средством лицом, не имеющим при себе или не предъявившим для проверки полис ОСАГО (страховой сертификат «Зеленая карта»), влечет наложение штрафа в размере 25 необлагаемых минимумов доходов граждан (425 грн).

Узнать, действительный ли полис ОСАГО на определенную дату, можно двумя способами:

онлайн через Централизованную базу данных Моторно-транспортного страхового бюро Украины (МТСБУ) путем поиска по номерному знаку транспортного средства или номера страховки на сайте policy-web.mtsbu.ua;

путем ознакомления с PDF-файлом или бумажным документом своего страхового полиса (срок действия указан в пункте №3 «Срок действия договора»).

Если действие страхового полиса закончилось или заканчивается, а человек находится в «Л-ЛНР», то проще оформить «страховку» онлайн. «Рассчитать стоимость и купить полис ОСАГО теперь можно на сайтах многих страховых компаний. Выбирайте по своему усмотрению. Занимает вся процедура обычно несколько минут. Готовый же полис можно получить на свою электронную почту», – поясняют юристы.

Для оформления «страховки» надо будет иметь при себе:

свидетельство о регистрации транспортного средства;

паспорт;

идентификационный код;

«водительское» удостоверения;

льготное удостоверение (для льготников).

Сейчас есть несколько категорий лиц, которые могут абсолютно законно не оформлять полис ОСАГО. Их перечень указан в ст. 13 Закона Украины «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств»:

участники боевых действий;

пострадавшие участники Революции Достоинства;

лица с инвалидностью вследствие войны, которые определены законом;

лица с инвалидностью I группы (при условии, что человек лично управляет принадлежащим ему транспортным средством);

лица, управляющие транспортным средством, принадлежащим лицу с инвалидностью I группы, в его присутствии.

Если такие лица попадут в аварию или станут виновниками ДТП, компенсацию пострадавшей стороне выплатит МТСБУ.

Кроме того, если у гражданина другой страны, который находится в Украине, нет страхового полиса «Зеленая карта», оформление полиса ОСАГО будет обязательным.