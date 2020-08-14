Участвовали более 300 человек: В «коронавирусном» Славянске провели массовый субботник (Фото)

В Славянске (Донецкая обл.) более 300 человек приняли участие в субботнике, который прошел на Славянском курорте сегодня, 14 августа. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

Инициировал массовый субботник городской голова Вадим Лях. Участвовали коммунальные предприятия и учреждения, сотрудники управления соцзащиты населения, благотворительные фонды, депутаты городского совета, жители микрорайона «Славкурорт», служащие органов местной власти, не задействованные в приеме населения, включая самого городского голову и его заместителей.

Убирали и приводили в порядок территорию от троллейбусного кольца до грязелечебницы, центральные аллеи парка Славкурорта.

«Очень рад, что откликнулось столько горожан. Конечно, за один субботник не удастся привести в порядок всю территорию. Видно, что здесь не проводилась уборка в течение трех лет. Уже сейчас понятно, что придется собраться еще один или даже несколько раз», – подытожил Вадим Лях.

Как видно на фото, все участники субботника были без защитных масок и не придерживались безопасной дистанции. При этом сам городской голова недавно переболел коронавирусом, а сегодня горсовет сообщил о новой вспышке инфекции на одном из предприятий города.

Напомним, Славянск лидирует по количеству заболевших коронавирусом в Донецкой области. По состоянию на 13 августа в городе 471 подтвержденный случай COVID-19.

Ранее произошла массовая вспышка COVID-19 в Славянском психоневрологическом интернате. Там было обнаружено 235 случаев заболевания среди подопечных и 65 среди персонала.